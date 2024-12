Real Madrid : Le calvaire continue pour Kylian Mbappé, Teddy Riner s'en mêle !

Thomas Bourseau

Les difficultés de Kylian Mbappé à performer et à s'acclimater au Real Madrid cristallisent les attentions. Le champion du monde tricolore était attendu depuis un long moment par son nouveau président Florentino Pérez, mais traverse une passe délicate sur le plan sportif. Teddy Riner, figure de l'olympisme français, a volé à son secours.

En l'espace d'une semaine, Kylian Mbappé a manqué deux penalties. Un contre Liverpool pendant la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions perdue par le Real Madrid à Anfield (2-0) et un autre en Liga cette semaine à San Mames face à l'Athletic Bilbao (1-2).

«C’est le moment idéal pour changer cette situation et montrer qui je suis»

Après cette rencontre, Kylian Mbappé a présenté ses excuses sur Instagram à ses coéquipiers, au staff ainsi qu'aux supporters du Real Madrid par le biais d'une Story. « Mauvais résultat. Une grosse erreur (ndlr son penalty) dans un match où chaque détail compte. J’en prends l’entière responsabilité. C’est un moment difficile, mais c’est le moment idéal pour changer cette situation et montrer qui je suis ».

«Après comme tout sportif, il va rebondir, remonter cette pente»

A nouveau champion olympique pendant les JO de Paris 2024, Teddy Riner est une légende vivante du sport français. Invité à s'exprimer sur les déboires de Kylian Mbappé au Real Madrid, le judoka lui a apporté son soutien sur RTL.

« Tout sportif a des moments de moins bien et aujourd'hui il est dans le creux de la vague. Après comme tout sportif, il va rebondir, remonter cette pente et c'est là qu'on verra le grand champion qu'il est ». Le message est clair. Reste à savoir si Kylian Mbappé remontera bel et bien cette pente. Premier élément de réponse ce samedi sur le pelouse de Gérone. Carlo Ancelotti s'est pour sa part montré confiant en conférence de presse sur le fait que Mbappé la remontera ladite pente. Le joueur a son destin en mains.