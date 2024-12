Kylian Mbappé sous pression, une légende du Real Madrid donne la solution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé connaît des prestations mitigées sur ces premiers mois de compétition. Ancienne gloire du club merengue, Predrag Mijatovic a affirmé que l’attaquant français devait aller faire un tour sur le banc de touche. Le Monténégrin estime également qu’il faut être patient avec le numéro 9, le temps que ce dernier s’imprègne de l’ADN du club espagnol.

Grande recrue du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé ne répond pas encore aux attentes des supporters merengue. Méconnaissable, le Français a de nouveau connu un match compliqué face à l’Athletic Bilabo, avec à la clé, un nouveau penalty manqué, et une défaite madrilène (2-1). Après la rencontre, Carlo Ancelotti tenait notamment à demander aux observateurs de faire preuve de patience à l’égard de l’ancienne vedette du PSG.

« Nous devons lui laisser le temps de s’adapter »

« Sur pénalty, parfois, vous marquez, parfois non. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne vais pas juger sa performance sur un penalty. Mbappé est triste. Nous ne pouvons pas résumer sa performance au fait qu’il ait raté un penalty. Nous devons lui laisser le temps de s’adapter. Il travaille dur. Globalement, on s’est bien battu. On méritait le nul. Nous nous améliorons. On est toujours dans la course au titre. Les tireurs de penalty ? Jude (Bellingham), Vinicius et Kylian. N’importe quel tireur est bon », confiait ainsi Ancelotti mercredi soir.

« Il faut qu’il s’habitue à l’exigence du Real Madrid »

Invité de l’émission El Larguero sur la Cadena SER, Predrag Mijatovic est revenu sur le cas Mbappé : « C’est un joueur avec beaucoup de pression et anxieux qui veut faire des choses importantes pour montrer qu'il est une superstar. Il doit se calmer et ce ne serait pas mal que sur certains matchs, il reste sur le banc pour s’imprégner de l’atmosphère. Il faut qu’il s’habitue à l’exigence du Real Madrid. Ce n’est pas à l’équipe de s’adapter à lui », a lâché l’ancienne gloire du club madrilène (1996-1999).