Real Madrid : Mbappé a fait une grande annonce en coulisses

Après la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi (2-1), contre qui il a de nouveau raté un penalty, Kylian Mbappé a pris la parole sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, il s’est également entretenu individuellement avec certains de ses coéquipiers, ce qui a été très bien accueilli par le vestiaire, ainsi que par les dirigeants madrilènes.

Une semaine après Liverpool (2-0), Kylian Mbappé a vécu une nouvelle soirée compliquée mercredi face à l’Athletic Bilbao (2-1). Pour la deuxième fois d’affilée, le capitaine de l’équipe de France a raté un penalty dans une défaite du Real Madrid, après laquelle il a pris la parole sur les réseaux sociaux.

« Changer cette situation et montrer qui je suis »

« Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J’en prends l’entière responsabilité. C’est un moment difficile, mais c’est le moment idéal pour changer cette situation et montrer qui je suis », a écrit Kylian Mbappé sur Instagram. Avant de publier ce message, le Français a également pris la parole dans le vestiaire du Real Madrid.

Mbappé s’est entretenu avec des cadres du vestiaire

En effet, comme indiqué par AS, Kylian Mbappé s’est entretenu avec certains joueurs importants du Real Madrid à San Mames. Il a reconnu ses erreurs et fait son mea culpa, mais a également exprimé son intention de réagir et devenir un leader du groupe. Un changement d’attitude soudain qui a été très bien accueilli par le vestiaire, ainsi que par les dirigeants madrilènes.