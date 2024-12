Mbappé : Le Real Madrid se déchire en interne !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé pensait vivre un conte de fée en rejoignant le Real Madrid l’été dernier. Mais rien ne se passe comme prévu pour l’attaquant de 25 ans, qui est en pleine perte de confiance en ce moment. L’international français n’arrive même plus à transformer ses penalties, ce qui diviserait chez les Merengue.

En plein calvaire ces dernières semaines, Kylian Mbappé n’arrive pas à redresser la barre. L’ancien du PSG est toujours pointé du doigt pour ses performances décevantes au Real Madrid. L’attaquant de 25 ans peine encore à s’adapter à son nouvel environnement, et est même en perte de confiance ces derniers temps. Le champion du monde 2018 ne parvient même plus à marquer sur penalty.

Real Madrid : «Un moment difficile» : En plein calvaire, Mbappé sort du silence ! https://t.co/NOPjjqtHXw pic.twitter.com/0aSo8GbUIj — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Les ratés de Mbappé sur penalty divisent au Real Madrid

Et en interne, ses ratés sur tir au but diviseraient au Real Madrid comme le rapporte MARCA. Certains dirigeants estimeraient qu’il faut continuer à lui donner des penalties pour qu’il retrouve la confiance. D’autres, en revanche, penseraient que Kylian Mbappé ne doit plus vraiment en tirer jusqu’à ce qu’il sorte la tête de l’eau. La question se poserait dans les coulisses des Merengue.

Ancelotti croit encore en lui

Reste maintenant à voir quand Kylian Mbappé retrouvera son véritable niveau. Carlo Ancelotti continue en tout cas de croire en lui et de l’encourager. L’entraîneur du Real Madrid estime que l’ancien du PSG réalisera de grandes choses une fois qu’il se sentira à l’aise au sein de la Casa Blanca. À suivre...