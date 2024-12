Real Madrid : En plein naufrage, Mbappé lâche une annonce

Amadou Diawara

Depuis de longs mois, Kylian Mbappé est en pleine descente aux enfers. En effet, l'attaquant du Real Madrid est au plus mal, que ce soit sur le plan sportif ou extrasportif. Ayant accepté d'accorder une interview à l'émission Clique (Canal +) pour vider son sac, Kylian Mbappé a expliqué sa décision.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, son séjour dans le club de ses rêves ne se passe pas du tout comme il l'aurait imaginé.

Mbappé en difficulté à Madrid ? ⚠️ Analyse de son intégration avant un choc décisif contre l'AC Milan !

➡️ https://t.co/cXXl2itT29 pic.twitter.com/f3KsIuYfuQ — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

Mbappé va vider son sac

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé n'arrive pas du tout à évoluer à son meilleur niveau. Pour ne pas arranger ses affaires, il est en plein litige avec le PSG, à qui il réclame environ 55M€ de salaires et primes non versés la saison dernière. De surcroit, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle en Suède.

«Les gens doivent entendre»

En plein calvaire, Kylian Mbappé a accepté de s'entretenir avec Mouloud Achour dans l'émission Clique, qui sera diffusée sur Canal + ce dimanche soir à 19h30. Dans un extrait partagé en avance, l'attaquant de 25 ans a expliqué pourquoi il avait décidé de prendre la parole publiquement. « Quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi. Parce qu’il faut qu’on parle de toi. Tous les jours, il y a des choses alors que je n’ai parlé à personne. Donc, je vais parler, car au bout d’un moment, les gens doivent entendre, il faut parler », a confié Kylian Mbappé.