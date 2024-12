Real Madrid : Le vrai problème de Mbappé est dévoilé

Jean de Teyssière

Pourquoi Kylian Mbappé n’arrive pas à s’intégrer au Real Madrid ? Un problème de placement ? Mental ? De niveau ? D’intégration ? Tant de questions que se posent les fans du Real Madrid depuis le début de la saison. Ce vendredi, Carlo Ancelotti a déployé un début de réponse, estimant que lorsque ses coéquipiers se seront adaptés à lui, tout ira mieux.

Le Real Madrid n’attend qu’une chose : voir un Mbappé au top de sa forme. L’attaque madrilène sera alors irrésistible ce qui est loin d’être le cas pour le moment. Et Carlo Ancelotti sait pourquoi.

«Il fait tout ce qu’il peut pour retrouver son meilleur niveau»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a révélé que Kylian Mbappé faisait tout pour revenir au top de son niveau : « Il ne joue pas à son meilleur niveau. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et qui n'en sont pas conscients. Lui, il en est conscient. Et il fait tout ce qu'il peut pour y parvenir le plus rapidement possible. »

«Cela viendra quand ses coéquipiers s’adapteront à ses caractéristiques»

Enfin, l’entraîneur italien a expliqué les raisons de son difficile début de saison avec le Real Madrid : « Je pense que c'est un problème de continuité et que cela viendra quand lui et ses coéquipiers s'adapteront à ses caractéristiques, qui sont particulières et spéciales. Cela viendra petit à petit. Il en est conscient et il va travailler pour y arriver. »