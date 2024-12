Mbappé : L’annonce surprise qui fait jubiler le Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de publier son message sur les réseaux sociaux mercredi, après son nouveau penalty raté face à l’Athletic Bilbao, Kylian Mbappé s’est d’abord entretenu avec des cadres du vestiaire du Real Madrid. Il leur a exprimé son souhait de rebondir et devenir un leader de la Casa Blanca, ce qui a été très apprécié en interne.

L’aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid a peut-être connu un tournant. Comme sur la pelouse de Liverpool la semaine dernière (2-0), le Français a encore une fois raté un penalty lors d’une défaite de son équipe mercredi face à l’Athletic Bilbao (2-1). Un échec après lequel il s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Des entretiens individuels avec des cadres du vestiaire

« Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J’en prends l’entière responsabilité. C’est un moment difficile, mais c’est le moment idéal pour changer cette situation et montrer qui je suis », a déclaré Kylian Mbappé sur Instagram. Un message qui « a déclenché une réaction parmi ses coéquipiers », comme le rapporte AS. D’après le quotidien espagnol, avant de publier ce message, il s’est d’abord entretenu individuellement avec certains cadres du vestiaire du Real Madrid.

« C'est le Mbappé que nous avions tous en tête »

Kylian Mbappé a alors fait son mea culpa, exprimé son envie de rebondir et de devenir un des leaders du Real Madrid. Une initiative soudaine qui a été très bien accueillie par la direction madrilène, mais surtout par le vestiaire. AS indique par ailleurs qu’il a été un des premiers, avec Lucas Vazquez, à consoler Federico Valverde après son erreur ayant entraîné le deuxième but de l’Athletic Bilbao. « Mbappé a ouvert la porte par laquelle beaucoup de ses coéquipiers voulaient entrer », a confié une source au sein de la Casa Blanca. « C'est le Mbappé que nous avions tous en tête. »