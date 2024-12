Le Real Madrid promet du lourd avec Mbappé !

Jean de Teyssière

Face à Getafe, Kylian Mbappé semblait avoir retrouvé des couleurs. Son but magnifique aurait pu lui donner confiance mais mercredi, face à l’Athletic Bilbao, il s’est à nouveau effondré. Il a raté un penalty et réalisé un match très difficile. Mais il a pris la parole et selon Carlo Ancelotti, cette prise de conscience va lui permettre de retrouver son niveau.

Arrivé cet été libre suite à son départ du PSG, Kylian Mbappé dispose d’un long temps d’adaptation de la part du Real Madrid. Ses performances ne sont pas à la hauteur du talent du joueur même si au sein du club, la confiance reste inébranlable.

«C’est un moment difficile»

Après son nouveau match raté, Kylian Mbappé a pris la parole sur son compte Instagram, en indiquant : « Mauvais résultat. Une grosse erreur (ndlr son penalty) dans un match où chaque détail compte. J’en prends l’entière responsabilité. C’est un moment difficile, mais c’est le moment idéal pour changer cette situation et montrer qui je suis. »

«Nous sommes avec lui»

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a réaffirmé son soutien envers Kylian Mbappé : « Il est conscient, car le message qu'il a publié après le match est celui d'un joueur conscient de ce qu'il peut faire et de ce qu'il fera. Nous sommes avec lui. Il ne joue pas à son meilleur niveau. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et qui n'en sont pas conscients. Lui, il en est conscient. Et il fait tout ce qu'il peut pour y parvenir le plus rapidement possible. »