«Pas peur» : Une star du PSG menacée par un coéquipier !

Le PSG a renforcé son effectif l'été dernier avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs, dont le gardien russe Matvey Safonov, recruté pour 20 millions d'euros en provenance de Krasnodar. Bien que destiné à être doublure, Safonov affiche une détermination sans faille, refusant le statut de numéro 2 et visant à défier Gianluigi Donnarumma pour le poste de titulaire.

Un montant qui peut paraître onéreux pour un gardien méconnu du grand public censé jouer les doublures. Mais Safonov a été clair dès le début, il n'entend pas jouer les figurants au PSG malgré la présence de Gianluigi Donnarumma dans l'effectif.

« Ça ne me fait pas peur »

« Quand le PSG est venu, je lui ai dit qu'il serait numéro 2. Il m'a dit : "Je n'ai jamais été numéro 2. Ça ne me fait pas peur, je vais essayer et me battre pour le poste de numéro 1.", révèle Aram Fundukyan, vice-président de Krasnodar, dans les colonnes de L’Équipe. Il voyait ça comme un challenge. »

« Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2 »

« Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2, avait fait savoir Safonov à son arrivée, dans un entretien accordé au journaliste russe Nobel Arustamyan. Je viens à Paris pour me battre. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être remplaçant ». Le portier russe du PSG est jusqu’ici apparu à sept reprises, dont deux en Ligue des champions.