Transfert à 100M€, un mariage impossible avec Luis Enrique au PSG ?

Randal Kolo Muani se rapprochant d'un départ, un nouveau buteur pourrait débarquer au PSG. On a notamment beaucoup parler de Viktor Gyökeres, qui impressionne du côté du Sporting Portugal. Alors que recruter le Suédois devrait coûter 100M€, voilà qu'entre Luis Enrique et Gyökeres, ça ne devrait pas coller. Explications.

Serial buteur du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres a les plus grands clubs européens à ses pieds. Quittera-t-il Lisbonne en janvier lors du mercato hivernal ? Pour cela, il faudra lâcher 100M€, le montant de sa clause libératoire. Une somme qui pourrait ne pas effrayer le PSG, annoncé parmi les clubs intéressés par Gyökeres.

Gyökeres au PSG ?

Mais voilà que Viktor Gyökeres au PSG, cela pourrait être voué à l'échec à cause de Luis Enrique. La raison ? Le style de jeu proposé par l'entraîneur espagnol. On le voit encore très bien cette saison, le technicien du PSG donne la priorité sur la possession de balle avec de très longues séquences de jeu. Et cela ne devrait pas coller avec le profil de Gyökeres.

Des styles incompatibles ?

C'est ce qu'a confié Dalibor Savic, ancien formateur de Viktor Gyökeres. En effet, pour So Foot, il a expliqué à propos du buteur du Sporting Portugal : « Viktor, c'est une machine de guerre. Il peut traverser les murs, traverser ton corps. Mais je crois qu'il a besoin d'évoluer dans une équipe où il peut faire des courses, prendre la profondeur. Mais il peut me prouver que j'ai tort. Ce ne serait pas la première fois ».