Énorme coup dur pour le mercato du PSG

Depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar intéresse la Juventus de Turin, qui a un grand besoin de se renforcer en défense centrale. Malheureusement, le joueur du PSG n’est pas le seul sur la liste du club italien. La Vieille Dame pense également à David Hancko et c’est d’ailleurs ce dernier qui devrait être choisi par les dirigeants turinois pour cet hiver.

Le mercato hivernal du PSG risque d’être animé. Le club de la capitale cherche à se débarrasser de certains joueurs, mais également à recruter, si possible un ailier afin d’apporter un peu de concurrence à Bradley Barcola. Au rayon des départs, ce sont Milan Skriniar et Randal Kolo Muani qui ont le plus de chance de quitter Paris.

La Juventus de Turin veut Hancko

Milan Skriniar ne joue presque pas sous les ordres de Luis Enrique et son avenir semble donc être bouché au PSG. Le défenseur central cherche donc à partir cet hiver, mais une de ses pistes serait en train de se refermer. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin qui était intéressée par le Parisien depuis plusieurs semaines aurait finalement décidé de faire venir David Hancko plutôt que l’ancien central de l’Inter Milan.

Naples pense aussi à Skriniar

La Juventus de Turin ne devrait donc pas recruter Milan Skriniar, mais le joueur du PSG dispose encore de certaines pistes. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Naples penserait également au Parisien pour renforcer sa défense centrale. Le Slovaque dispose toujours d’une belle cote en Italie, mais il pourrait aussi débarquer en Turquie. En effet, Galatasaray serait également sur les rangs et tenterait de faire venir le joueur de 29 ans. Milan Skriniar a donc de grandes chances de ne pas s’éterniser chez le champion de France, mais il devra toutefois convaincre son prochain club de lui offrir un salaire à la hauteur de ce qu’il perçoit au PSG, soit environ 10M€. Cela s’annonce donc compliqué.