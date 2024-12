Kolo Muani : Un ultimatum lancé au PSG ?

Axel Cornic

Indésirable au Paris Saint-Germain, où il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani devra se trouver un nouveau club en janvier. Il semble avoir la cote à l’étranger, mais certains clubs semblent grandement refroidis par les montants importants de ce dossier, avec l’attaquant qui a tout de même couté plus de 90M€ et possède un salaire important.

Les choix de Luis Enrique ont beaucoup fait parler ces dernières semaines, mais une chose est certaine : le coach du PSG a un plan précis. Et Randal Kolo Muani n’en fait clairement pas partie, puisqu’il n’a même pas été convoqué pour les deux dernières journées de Ligue 1 et un départ se précise de plus en plus, à quelques jours du début du mercato.

Kolo Muani en Italie ?

L’international français est lié à plusieurs clubs cet hiver, que ce soit en Premier League, en Bundesliga ou encore en Serie A. C’est le cas de la Juventus, qui chercherait un attaquant pour épauler Dusan Vlahovic lors de la deuxième partie de saison. Mais les négociations ne s’annoncent pas si simples...

La Juventus pose les bases

D’après les informations de Mediaset, la Juventus aurait posé un cadre assez précis pour Randal Kolo Muani. Un accord ne pourra ainsi être trouvé que sous la forme d’un prêt de six mois, avec le PSG qui devra prendre en charge une grande partie de son salaire. A noter que l’attaquant gagne actuellement près de 12M€ brut par an.