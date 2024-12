Mercato : «Toute ma vie au PSG», Mbappé lâche une annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid, « le plus grand club du monde » selon ses propos. Pour autant, le joueur français conserve un profond attachement au PSG. D'ailleurs, le champion du monde 2018 a révélé qu'il aurait pu passer l'intégralité de sa carrière dans la capitale française.

Kylian Mbappé choisit ses apparitions en cette fin d'année 2024. Après avoir accordé un entretien à Mouloud Achour sur Canal +, le joueur du Real Madrid est parti à la rencontre de jeunes personnes handicapées dans le cadre de beIN UNITED. L’international français est revenu sur son passage au PSG, club avec lequel il est conflit pour des primes et salaires non payés. Mbappé en a profité pour justifier son départ en Espagne cet été.

Des révélations explosent autour de Mbappé ! 🚨 Les vérités cachées d'un été tumultueux à découvrir.

➡️ https://t.co/gwkguUZyvL pic.twitter.com/GWe9oD2FvE — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Mbappé revient sur son départ

« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde » a confié Mbappé. Dans un second temps, le champion du monde 2018 a révélé qu’il aurait pu poursuivre sa carrière au PSG. Mais son amour pour le Real Madrid a été plus fort.

« Si je n’avais pas pu aller au Real... »

« Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr je regarde toujours les matches du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment » a déclaré le joueur au cours d’un entretien diffusé sur beIN SPORTS.