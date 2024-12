PSG : Défiguré en plein match, il est beaucoup «plus beau» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur la pelouse du stade Louis II mercredi soir, Gianluigi Donnarumma a subi une blessure très impressionnante puisqu'il a été défiguré par Wilfried Singo qui lui a mis le pied en plein visage. Néanmoins, le portier du PSG semble déjà aller mieux puisqu'il a posté une message sur les réseaux sociaux. L'occasion pour les Parisiens de chambrer leur coéquipier.

Mercredi soir, l'AS Monaco recevait le PSG dans le choc avancé de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre remportée par les Parisiens (4-2) qui prennent le large au classement avec désormais 10 points d'avance sur les Monégasques. Cependant, le moment marquant de ce match était évidemment le geste de Wilfried Singo qui a gravement amoché Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma poste un message

Défiguré, le gardien de but du PSG avait du quitter ses partenaires, le visage en sang. Cependant, au lendemain du match, Gianluigi Donnarumma a posté un message sur ses réseaux sociaux afin d'annoncer que tout allait bien. L'occasion pour ses coéquipiers de s'en donner à cœur-joie.

Les joueurs du PSG le chambrent gentiment

En effet, en réponse à Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz a chambré son gardien de but. « Maintenant tu es plus beau frère », s'est amusé le milieu de terrain espagnol du PSG. Ancien gardien du club, Alexandre Letellier s'est également permis de chambrer son ancien partenaire : « Tu es plus beau comme ça ». Des messages évidemment accompagnés d'émojis de soutien et d'affection.