Mercato - Real Madrid : Le transfert avorté qui va faire sourire Mbappé !

Thomas Bourseau

Au cours des dernières heures, un tournant notable a été pris dans le feuilleton Alphonso Davies. L’arrière gauche canadien se dirigerait vers une prolongation de contrat au Bayern Munich, forçant le Real Madrid à changer son fusil d’épaule. Son alternative serait Theo Hernandez, coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France.

Au Real Madrid, il semblerait que le gros chantier mercato activé dans les hautes sphères du club concerne le renforcement des postes de latéraux gauche et droit. Depuis de longues semaines désormais, la Casa Blanca se serait fixée l’objectif de boucler la signature de Trent Alexander-Arnold sous contrat jusqu’au terme de la saison à Liverpool. Mais cela ne permettrait au club de boucler qu’une seule partie du dossier.

Pogba à Paris ? 🗼 Le milieu français, sans club, pourrait relancer sa carrière à PSG, loin de l’OM !

➡️ https://t.co/EhXcmQZbbT pic.twitter.com/DqE6N6zxoQ — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

Clap de fin dans le feuilleton Alphonso Davies ?

Car en effet, il faudrait toujours mener à bien le recrutement d’un latéral gauche. Et alors que l’option la plus probable depuis des mois n’était autre qu’Alphonso Davies, la donne changerait les jours passant. CaughtOffside affirme que le Canadien serait de plus en plus proche d’un accord pour une prolongation de contrat au Bayern Munich. Ce qui laisserait un boulevard à Theo Hernandez.

Theo Hernandez, la nouvelle cible chaude du Real Madrid ?

Theo Hernandez ne traverse pas la période sportive la plus faste de sa carrière à l’AC Milan, mais cela ne calmerait pas les ardeurs du Real Madrid. Une prise de contact serait à signaler entre le clan Hernandez et le Real Madrid d’après CaughtOffside. L’international français y retrouverait alors son capitaine en équipe de France Kylian Mbappé ainsi qu’Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Ferland Mendy.