Wahi - OM : Un club donne son accord... avec une condition surréaliste !

Recruté pour 30M€, bonus compris, Elye Wahi n'a jamais convaincu depuis sa signature à l'OM. A tel point que l'attaquant français a déjà perdu sa place de titulaire à Marseille et pourrait même être vendu très rapidement. Un départ lors du mercato d'hiver est ainsi évoqué, et il n'est pas impossible d'envisager un retour à Montpellier. D'ailleurs, Laurent Nicollin ne ferme pas la porte, mais pas à n'importe quelle condition.

En quête d'un nouvel avant-centre pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM n'a pas hésité à lâcher 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Cependant, l'attaquant français a réalisé une première partie de saison plus que compliquée qui a débouché sur un changement dans le secteur offensif puisque Neal Maupay est désormais le titulaire au poste d'avant-centre. Une situation qui pourrait précipiter le départ de Wahi.

Nicollin ne ferme pas la porte à Wahi

Et son nom a d'ailleurs circulé du côté de son club formateur à savoir Montpellier. Il faut dire que le MHSC est en grand danger puisque le club est lanterne rouge de Ligue 1 et semble voué à retrouver la Ligue 2. L'arrivée d'Elye Wahi pourrait donc relancer le club héraultais. Et Laurent Nicollin n'a pas totalement fermé la porte. « On cherche à renforcer, l’effectif (cet hiver ndlr). Wahi ? Si l’OM prend en charge son salaire et nous le prête, et s’il veut passer six mois chez nous… Mais je ne suis pas au courant », a confié le président du MHSC auprès du Midi-Libre.

Peu de chance que l'OM accepte

Toutefois, il est peu probable que l'OM accepte une telle condition. Et pour cause, Pablo Longoria a confié en conférence de presse mercredi qu'un départ d'Elye Wahi n'était pas une option : « Hors de question. Je suis sûr qu’on a l’un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Son temps va arriver, on est tranquille, il doit rester tranquille. Il a toutes les qualités pour s’imposer ici ». Et quoi qu'il en soit, l'OM n'a pas l'intention de se séparer d'un joueur si ce départ n'allège pas sa masse salariale. La condition fixée par Laurent Nicollin semble donc utopique et surréaliste.