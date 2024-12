Real Madrid : Un crack du PSG va rejoindre Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG a perdu le meilleur buteur de son histoire à la dernière intersaison. Kylian Mbappé a filé au Real Madrid après avoir décidé de ne pas signer de prolongation de contrat à Paris. Il semblerait que Xavi Simons soit dans la même situation et qu’il figurerait dans les petits papiers du Real Madrid également.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a remporté son deuxième trophée ce mercredi avec la coupe intercontinentale au Qatar, quatre mois après avoir raflé la Supercoupe d’Europe à Varsovie. Buteur contre Pachuca (3-0) et passeur décisif pour Rodrygo Goes, Kylian Mbappé aurait pu ne jamais venir à la Casa Blanca comme il l’a révélé à beIN SPORTS.

«Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie»

« J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie ». Voici le discours livré avec sincérité par Kylian Mbappé pour les enfants en situation de handicapé dans le cadre de l’émission beUNITED de la chaîne.

Xavi Simons également dans le viseur du Real Madrid

Kylian Mbappé a refusé de signer une prolongation de contrat au PSG et s’en est allé libre au Real Madrid le 3 juin dernier. The Athletic a dévoilé ce jeudi que Xavi Simons ne laisserait pas entendre en coulisses qu’il serait prêt à apposer sa signature sur un nouveau bail au Paris Saint-Germain. Un transfert à 80M€ serait possible selon le média britannique. Et le Real Madrid ferait partie de la liste des clubs intéressés par le joueur prêté au RB Leipzig, à l’instar du FC Barcelone, de Liverpool, du Bayern Munich ou encore d’Arsenal.