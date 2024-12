Mercato : Un crack choisit le Real Madrid pour 2025 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arda Güler, jeune pépite turque du Real Madrid, suscite l'intérêt du Borussia Dortmund, désireux de lui offrir plus de temps de jeu dans le cadre d’un prêt. Cependant, ni le club ni le joueur n’auraient l’intention de prendre un chemin différent cet hiver. Carlo Ancelotti avait d’ailleurs récemment affiché sa volonté de le conserver.

Le mercato estival du Real Madrid a bien évidemment été marqué par l’arrivée de Kylian Mbappé. Après avoir essuyé de nombreux échecs, Florentino Pérez est enfin parvenu à ses fins avec le recrutement de l’international français, quittant le PSG après sept saisons dans la capitale. Logiquement, et malgré un début de saison compliqué, Kylian Mbappé s’est directement imposé comme un titulaire dans l’équipe de Carlo Ancelotti, une place en moins pour les autres éléments offensifs, à l’instar d’Arda Güler.

Le BVB aurait tenté sa chance pour Arda Güler

Cette saison, la pépite turque est apparue à 20 reprises, pour un total de sept titularisations. Une situation qui n’aurait pas échappé au Borussia Dortmund, désireux d’obtenir les services d’Arda Güler provisoirement pour lui offrir davantage de temps de jeu. Selon les informations divulguées par Bernabéu Digital, une offre serait déjà parvenue aux dirigeants merengue, qui n’ont pas donné suite.

« Endrick reste ici, tout comme Güler »

Arda Güler et le Real Madrid n’auraient pas l’intention de se séparer, même le temps de quelques mois. Ainsi, c’est bien du côté du Santiago Bernabéu que le joueur de 19 ans tentera de se faire une place. Interrogé sur son cas et celui d’Endrick il y a quelques jours, Carlo Ancelotti avait scellé leur sort : « Endrick reste ici, tout comme Güler. Peut-être ont-ils besoin de plus de minutes, mais je n'ai pas de préjugés sur qui que ce soit. J'essaie simplement de faire jouer les meilleurs joueurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. C'est parfois le cas avec Endrick, avec Güler ou sans eux. »