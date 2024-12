Mercato : Mbappé balance sur une fin de carrière au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a migré vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real. Interrogé sur son transfert, l'international français a avoué qu'il n'aurait jamais quitté le club de la capitale s'il n'avait pas pu signer à la Maison-Blanche. Dans un tel scénario, Kylian Mbappé aurait fini sa carrière au PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a évolué sous les couleurs rouge et bleu pendant sept années. Déterminé à rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, l'attaquant de 25 ans a exaucé son souhait il y a quelques mois. En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a rejoint la Maison-Blanche librement et gratuitement. Mais s'il lui était impossible de migrer vers le Santiago Bernabeu, l'international français aurait pris sa retraite sportive au PSG.

«Si je n’avais pas pu aller au Real...»

« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde », a déclaré Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à BeUnited ce mercredi soir.

«...Je serais resté au PSG toute ma vie»

Dans la foulée, Kylian Mbappé en a rajouté une couche. « J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr je regarde toujours les matches du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment », a conclu le numéro 9 du Real Madrid sur BeIN SPORTS.