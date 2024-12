Mercato - PSG : Cette proposition surréaliste pour Kolo Muani !

Thomas Bourseau

Luis Enrique semble avoir pour le moment fait une croix sur Randal Kolo Muani. C’est la leçon que nous pouvons tirer de son absence des deux dernières feuilles de match. En Ligue 1, l’attaquant indésirable au PSG fait tourner les têtes des entraîneurs de l’AS Monaco et du FC Nantes. Antoine Kombouaré lui a même fait une improbable proposition.

Randal Kolo Muani n’a plus arboré la tunique du PSG depuis le vendredi 6 décembre dernier et le match nul concédé sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-0). Contre le RB Salzbourg en Ligue des champions, l’international français a dû se contenter de voir ses coéquipiers l’emporter à partir du banc des remplaçants (3-0). Et pour ce qui est des victoires contre l’OL (3-1) et à Monaco (4-2), Kolo Muani n’a tout simplement pas été retenu dans le groupe de Luis Enrique.

«Kolo Muani ? Ce serait bien !»

De quoi donner des idées à Adi Hütter, entraîneur de l’AS Monaco, qui cherche un buteur afin de pallier la longue absence de Folarin Balogun. « On doit être honnête… Il y a beaucoup d’attaquants en Europe qui pourraient nous aider, Kolo Muani ? Ce serait bien ! Je connais Kolo Muani depuis Francfort, il a marqué beaucoup de buts et c’est peut-être un profil intéressant, […] mais il n’est pas le moins cher. (Rires.) ».

«Si Randal veut venir cet hiver, je vais le chercher moi-même en voiture»

Il n’y a pas que Le Rocher qui semble prêt à accueillir l’attaquant du PSG devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique. Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse ce jeudi et en a profité pour lâcher une punchline. « Si Randal veut venir cet hiver, je vais le chercher moi-même en voiture ». a déclaré le coach du FC Nantes, ancien club de Kolo Muani entre 2018 et 2022.