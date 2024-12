30M€, 35M€… Les offres reçues par Benatia au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia a eu une très belle carrière en tant que joueur. En 2014, alors à l'AS Rome, le Marocain avait filé en Allemagne, s'engageant avec le Bayern Munich. Ça aurait toutefois pu se passer différemment pour le mercato de Benatia, qui avait d'autres offres entres les mains à l'époque.

Formé du côté de l'OM, Mehdi Benatia n'a jamais explosé à Marseille et c'est à l'étranger qu'il s'est révélé, notamment à l'Udinese, puis à l'AS Rome. Le Marocain sera resté une saison au sein du club de la Louve, avant de rejoindre le Bayern Munich à l'été 2014. Benatia était alors très courtisé à ce moment, notamment par Manchester United et Manchester City. Mais voilà que ces transferts n'ont finalement pas vu le jour...

« Manchester United me voulait absolument et était prêt à mettre 35M€ »

Pour 1899 L'Hebdo, Mehdi Benatia est revenu sur son mercato estival 2014 et les offres qu'il avait entre les mains. Le Marocain a notamment expliqué : « En janvier 2014, Manchester United me voulait absolument et était prêt à mettre 35M€, mais je venais d'acheter une maison, ça faisait six mois que j'étais arrivé, je me sentais bien, ma femme et mes enfants étaient ravis, il était hors de question que je quitte Rome. J'ai dit à mon agent de faire passer le message à Sabatini. Le directeur lui a dit qu'en fin de saison, je serais aligné sur les salaires des meilleurs défenseurs du Calcio. Une fois la saison terminée, à la 2° place avec 92 points et une qualification en Ligue des champions, je n'ai vu aucun nouveau contrat arriver. Manchester City s'est présenté, Samir était derrière, tout était prêt, il m'avait même trouvé une maison à côté de chez lui. Je suis allé en Angleterre rencontrer le coach, Manuel Pellegrini, et Txiki Begiristain, le directeur technique. J'ai ramené l'offre à Rome et Walter a dit dans la presse: "30M€, c'est ce que vaut le mauvais pied de Benatia. Le coût total du transfert doit être de 61M€." Je suis retourné le voir pour lui dire de ne pas mal parler de mon agent, qu'il m'avait promis un nouveau contrat que j'attends toujours et que, du coup, je ne jouerai plus pour lui. Il m'a répondu que j'étais malade. On s'est chauffé, je lui ai dit que le macchiato dans son bureau, c'était terminé ».

« J'ai signé pour 30M€ au Bayern »

« La Roma a refusé l'offre de City, qui a recruté Eliaquim Mangala et je me suis retrouvé dans l’attente. J’étais dans un loft ? Non, j'étais dans le vestiaire comme d'habitude, mais je ne voulais plus m'entraîner, j'ai dit que j'avais mal au mollet, je faisais mes soins et je rentrais chez moi. Les supporters étaient mécontents, c'était un peu chaud, mais ils m'aimaient bien, j'avais été élu meilleur joueur de la saison par les tifosi. Finalement, les dirigeants ont appelé mon agent. On leur a dit qu'on avait commencé à discuter avec le Bayern, même si je n'étais pas trop chaud. J'ai parlé avec Franck (Ribéry) et avec Pep (Guardiola), ils m'ont motivé un peu plus car l'Allemagne ne m'avait jamais fait rêver. J'ai signé pour 30M€ au Bayern », a poursuivi Mehdi Benatia, qui a donc fini au Bayern Munich.

A l'origine de l'intérêt de Manchester City pour Mehdi Benatia, Samir Nasri a d'ailleurs raconté : « J’ai titillé Wenger pour le faire signer à Arsenal ? Oui, quand il était à Clermont, mais on m'a dit qu'il devait confirmer. Gilles Grimandi (ex-joueur et ancien recruteur d'Arsenal) m'a dit que c'était un joueur qui l’intéressait. J'ai fait pareil à Manchester City aussi et là, en revanche, tout était OK sur le contrat et tout. Mais l’AS Roma l'a bloqué en demandant plus d’argent. City s'est rabattu sur un autre défenseur et a signé Eliaquim Mangala. Tout ça pour que, au final, la Roma accepte 30M€ du Bayern Munich en fin de mercato alors que tout était OK avec City et qu'il aurait pu jouer avec nous. Un regret de ne jamais avoir joué ensemble ? Bien sûr. C'est vraiment mon ami, il fait partie d'un cercle très, très fermé. Jouer au quotidien avec lui, ç'aurait été exceptionnel. Mais on aurait été tout le temps ensemble ».