Mercato : Le FC Nantes vient secourir un joueur de l'OM !

N'ayant pas sa chance à l'OM, Mehdi Benatia a dû patir en prêt. En 2007, le Marocain a alors rejoint Lorient, où ça n'a pas été mieux pour lui. En difficulté sous les ordres de Christian Gourcuff, Benatia souhaitait mettre fin à son calvaire et pour cela, il a notamment vu le FC Nantes venir à sa rescousse.

Après un prêt à Tours lors de la saison 2006-2007, Mehdi Benatia n'entrait toujours pas dans les plans de l'OM à son retour. Le Marocain a alors de nouveau été cédé à l'été 2007. Sollicité par Christian Gourcuff, Benatia s'est envolé pour Lorient, où ça n'a été pas simple pour lui...

« J'avais un club de Ligue 2 »

Pour 1899 L'Hebdo, Mehdi Benatia est revenu sur son année compliquée à Lorient et comment il aurait terminer au FC Nantes. Le Marocain a ainsi raconté : « Je ne jouais pas à Lorient alors que Christian Gourcuff m'avait appelé tout l'été pour me dire qu'il me voulait. En janvier, je lui ai dit que j'avais un club de Ligue 2, Christian Larièpe, paix à son âme, avait repris Nantes, je l'avais connu à Marseille ».

« Un truc de fou cette discussion »

« J'ai demandé à partir, Gourcuff m'a dit : "Sois patient, mon fils aussi est sur le banc et il ne dit rien". Je lui ai répondu que son fils était au Milan et que moi, j'étais à Lorient... C'était un truc de fou cette discussion ! Trois semaines plus tard, je me faisais les croisés », a poursuivi Benatia, qui avait donc continué à Lorient.