Mercato : Il annonce du lourd pour Cherki au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Certes, l'OL s'est incliné sur la pelouse du PSG lors de la dernière journée de championnat, dimanche dernier (3-1). Mais cette rencontre a encore été marquée par un geste de génie de Rayan Cherki, dans la meilleure passe de sa carrière. Selon le journaliste Karim Bennani, l'international espoirs français aurait toute sa place dans un grand club européen, comme le PSG.

Rayan Cherki est un joueur frisson, dans la pure lignée des Karim Benzema et autres diamants bruts sortis du centre de formation de l’OL. Et comme beaucoup avant lui, le jeune joueur est appelé à quitter son cocon lyonnais pour rejoindre un grand club européen. Cet été, des discussions avancées ont eu lieu avec le Borussia Dortmund, mais aussi avec le PSG.

Désiré Doué, la pépite qui pourrait révolutionner l'attaque du PSG cet hiver ! 🔥 https://t.co/ru3gBalcbm — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Cherki aurait sa place au PSG

Et selon le journaliste Karim Bennani, Cherki aurait toute sa place dans le groupe de Luis Enrique. Depuis sa prolongation à l’OL, il semble libéré et plus mature dans son jeu. Autant d’atouts dont pourrait profiter le PSG. Le profil du milieu offensif, à savoir jeune et français, colle d’ailleurs parfaitement au projet mis en place dans la capitale.

« Titulaire sans aucune discussion »

« C’est le seul joueur de Lyon qui peut jouer au PSG. Demain, si il va au PSG , il est titulaire sans aucune discussion. Rien que la place pour Mikautadze… Il n’y a que lui qui peut faire ce genre de geste. Avec des coéquipiers plus forts, il serait encore plus fort. Dans un grand club, il deviendrait un grand joueur » a lâché Bennani sur le plateau de L’Equipe de Greg.