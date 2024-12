Mercato : Cherki a donné sa réponse pour le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal approche et voilà qu’il est de nouveau question d’un possible transfert de Rayan Cherki au PSG. Très proche de signer à Paris cet été, il était finalement resté à l’OL. Et si cela arrivait finalement durant le mois de janvier ? Cherki aurait visiblement pris une grande décision pour son mercato.

Tout proche d’un départ durant l’été, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL, avec qui il a même prolongé il y a quelques semaines. Mais voilà que cela n’empêche pas les rumeurs sur l’avenir du Lyonnais d’apparaitre. Cherki fera-t-il ses valises en janvier ? Il est notamment question à nouveau d’un possible transfert au PSG. Mais voilà que cela pourrait finalement ne pas arriver…

Une fin de saison à l’OL ?

Aujourd’hui à l’OL, Rayan Cherki pourrait bien ne pas signer au PSG en janvier. Cela ne serait en tout cas pas prévu par le principal intéressé. En effet, selon les informations de L’Equipe, le joueur de l’OL aurait visiblement les idées claires à l’approche du mercato hivernal : Cherki voudrait terminer la saison à Lyon.

Le PSG n’a pas digéré

Alors que Rayan Cherki ne serait donc pas tenté par un transfert en janvier, le PSG ne serait de toute façon également pas très intéressé par le Lyonnais pour cet hiver. Le quotidien sportif précise ainsi que le club de la capitale n’aurait pas digéré ce qui est arrivé durant l’été quand c’était quasiment bouclé avec Cherki, avant que ce dernier ne fasse échouer le deal.