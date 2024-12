Transferts : Elle annonce un départ retentissant du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, le PSG a perdu gros avec le départ de la tête d’affiche de son projet : Kylian Mbappé. Le Français est parti libre au Real Madrid et voilà qu’un an plus tard, à l’été 2025, le club de la capitale pourrait perdre la star de son équipe féminine. En effet, Marie-Antoinette Katoto arrive elle aussi au terme de son contrat avec le PSG et la porte semble être plus ouverte que jamais pour un départ.

A 26 ans, considérée comme l’un des meilleures joueuses françaises de football, Marie-Antoinette Katoto fait actuellement le bonheur du PSG. Mais peut-être plus pour très longtemps. Après avoir perdu Kadidiatou Diani, partie pour l’OL, le club de la capitale pourrait prochainement perdre la star de son équipe féminine. L’internationale française est dans sa dernière année de contrat et bien évidemment, le risque est de voir Katoto partir librement du PSG à l’été 2025, comme Kylian Mbappé a pu le faire à l’été 2024.

Katoto prête à partir ?

Le danger est donc présent pour le PSG et voilà que les derniers propos de Marie-Antoinette Katoto ne risquent pas de rassurer le club de la capitale. En effet, interrogée par France Football sur la possibilité de s’offrir une expérience dans un autre club français (l’OL), elle répond : « Pourquoi pas ! ». Et pour ce qui est d’un départ en Angleterre ou aux Etats-Unis, Katoto semble emballée : « C'est intéressant, avec un très beau développement du foot féminin ». Il faut dire que la joueuse du PSG a de grandes ambitions, à commencer par celle de remporter la Ligue des Champions et cela pourrait influencer à terme son avenir. « J'ai vraiment, vraiment envie un jour de gagner la Ligue des championnes. Je pense que c'est le cadre qui me manque. Je ferai tout pour l'avoir, je vais me donner les moyens », a confié Marie-Antoinette Katoto.

« On cherche des personnes qui veulent être au PSG »

L’avenir de Marie-Antoinette Katoto est donc un sujet brulant du côté du PSG. Et récemment, le directeur sportif de la section féminine avait pris la parole sur ce dossier. Angelo Castellazzi expliquait alors : « On cherche des personnes qui veulent être au PSG avec le même projet, avec l’envie de résultats. C’est le même cas pour toutes les joueuses en fin de contrat. Le discours ne bouge pas : il faut une volonté de rester à Paris et d’être heureuse ».