Mercato : Qui doit absolument quitter l'OM en janvier ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a recruté une dizaine de joueurs, avant de boucler la signature libre et gratuite d'Adrien Rabiot le 17 septembre. La prochaine fenêtre de transferts ouvrant ses portes au début du mois de janvier, Pablo Longoria pourrait en profiter pour faire le ménage dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Selon vous, qui doit absolument quitter l'OM cet hiver ? A vos votes !

Arrivé à l'OM au mois de février, Jean-Louis Gasset a joué le rôle de coach intérimaire pendant quelques mois. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'entraineur de 71 ans a fait ses valises comme prévu l'été dernier. Pour pallier le départ de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Et pour permettre au technicien italien de remplir ses objectifs de la saison 2024-2025, le président de l'OM a enflammé le mercato l'été dernier.

Mbemba est au placard depuis l'été dernier

Pour régaler Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a recruté une dizaine de joueurs lors de la dernière fenêtre de transferts, et notamment Neal Maupay, Elye Wahi ou encore Pierre-Emile Højbjerg. De surcroit, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement en faveur de l'OM le 17 septembre, étant en fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus.

Wahi est déjà sur la sellette ?

Après avoir renforcé considérablement son effectif l'été dernier, l'OM pourrait profiter du mois de janvier pour le dégraisser. En effet, plusieurs joueurs marseillais ne sont pas à la hauteur selon Roberto De Zerbi, que ce soit des éléments présents la saison dernière ou d'autres qui ont signé il y a quelques mois. D'une part, certains ne sont plus désirés par l'OM, notamment Chancel Mbemba. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, l'international congolais a été mis au placard à l'intersaison. D'autre part, des recrues estivales n'ont pas réussi à s'acclimater, et elles pourraient être poussées vers la sortie dès cet hiver. Dans ce cas de figure, on peut surtout citer Elye Wahi, arrivé en provenance du RC Lens pour une somme proche de 30M€, bonus compris.

