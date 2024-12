OM : Coup dur de dernière minute pour Wahi ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième de Ligue 1 à égalité avec Monaco avant le dernier match de 2024, l'OM aura fort à faire face au LOSC ce samedi. Le club lillois étant un autre adversaire principal pour le podium du championnat. Roberto De Zerbi veut absolument aller chercher la victoire. Toutefois, Elye Wahi pourrait manquer à l'appel à cause d'une blessure.

En grande difficulté depuis le début de la saison, Elye Wahi n'arrive pas à surfer sur la même dynamique que ses coéquipiers. L'avant-centre français ne trouve pas l'efficacité attendue sur le terrain, et dernièrement, Roberto De Zerbi a préféré aligner Neal Maupay dans son onze de départ à sa place. Ce cas de figure devrait également se reproduire ce samedi, mais pour une autre raison. En effet, Elye Wahi serait touché.

«Ça sent presque le forfait pour Wahi»

Pas au mieux en ce moment, Elye Wahi pourrait être forfait pour la réception du LOSC au Vélodrome d'après les informations de Florent Germain. « Ulisses Garcia souffre du mollet, il est donc forfait pour le match de demain (samedi). Merlin sera donc titulaire. Et Elye Wahi est très incertain. On était à l'entrainement il y a deux heures à peine, il n'y a pas participé, donc ça sent presque le forfait pour Elye Wahi, en raison d'une gêne musculaire » déclare le journaliste dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC Sport.

Une gêne musculaire pour Wahi ?

Roberto De Zerbi a souvent déclaré que les joueurs qui ne jouent pas assez doivent faire leurs preuves à l'entraînement. Avec cette absence dans la séance du jour, Elye Wahi se dirige vers un forfait qui ne va pas arranger ses affaires. « De Zerbi va donc aligner son 11 type de ces derniers temps » conclut donc Florent Germain. L'OM tentera donc d'aller chercher une nouvelle victoire capitale dans la course au podium face à Lille sans le jeune avant-centre de 21 ans.