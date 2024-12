OM : De Zerbi répond à Benatia pour ces cracks

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auprès de La Provence cette semaine, Medhi Benatia s’est exprimé sur les jeunes talents du club et pourquoi ils avaient peu l’occasion de se montrer à l’OM selon lui. Le conseiller sportif marseillais estime qu’il y a « trop de respect » et qu’ils doivent plus se lâcher. Un sujet sur lequel a été interrogé Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Après Enzo Sternal (17 ans) et Darryl Bakola (17 ans), l’OM a sécurisé l’avenir d’un autre de ses jeunes joueurs issus de son centre de formation en la personne de Yanis Sellami. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel avec le club marseillais, jusqu’en juin 2027. Si une génération prometteuse semble pointer le bout de son nez à l’OM, on n’a pas encore réellement eu l’occasion de la voir depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi.

Benatia tance les jeunes de l’OM

« J'ai vu dernièrement un papier dans La Provence sur le temps de jeu des jeunes. Mais je me tue à répéter aux petits Darryl (Bakola), Enzo (Sternal), Keyliane (Abdallah), Gaël (Lafont) et compagnie qu'ils réfléchissent trop. Ils se disent trop qu'ils n'auront pas leur chance, que c'est compliqué. En réalité, il y a trop de respect. Je les vois à l'entraînement, ils ne se lâchent pas comme ils devraient le faire. Entre un gamin de 17 ans et un Hojbjerg ou un Rabiot, je dois voir la différence entre un minot et un top joueur. Mais dans l'envie, l'enthousiasme d'un jeune doit me sauter aux yeux. Nous, on n'était pas comme ça », regrettait Medhi Benatia cette semaine dans un entretien accordé à La Provence.

« Le niveau est élevé et je veux continuer à l'élever »

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception du LOSC, Roberto De Zerbi a justement été interrogé sur les propos de son conseiller sportif et s’il estimait que les jeunes talents de l’OM étaient proches, ou pas, de sérieusement s’installer au sein du groupe professionnel : « Je ne sais pas s'ils sont encore loin ou pas. Mais le niveau est élevé et je veux continuer à l'élever. Peut-être l’an prochain, peut-être dès janvier. Je n'ai pas peur de faire jouer les jeunes. Koum est entré contre Saint-Etienne, Brassier ou Cornelius auraient pu rentrer à son poste. J’ai décidé de le faire jouer parce que ça me semblait la meilleure solution. Je n’offre rien à personne, mais évidemment que je m’intéresse aussi aux jeunes, toujours. »