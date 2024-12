Un joueur de l'OM annonce d'autres clashs sur les réseaux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Que ce soit après la victoire sur la pelouse de l’OL (2-3), ou sur celle du RC Lens (1-3), Neal Maupay s'était fait remarquer pour ses chambrages sur les réseaux sociaux. Comme il l’a confié à L'Équipe, cela fait partie de la personnalité de l’attaquant de l’OM, et il ne compte pas changer.

« J’ai juste entendu à la télé qu’il a dit que j’étais petit. Mais bon, ça ne sert à rien d’être grand si c’est pour se faire bouger. Pour moi, c’était une soirée tranquille. » Alors que Nicolas Pallois s’était moqué de sa taille, Neal Maupay lui avait répondu de la sorte en zone mixte, après la victoire de l’OM à Nantes (1-2). Après celle à Lyon (2-3), l’attaquant marseillais avait posté une photo de lui sur les réseaux sociaux en train de boire dans une bouteille de l’OL.

«Je suis le même en dehors du foot et sur le terrain»

Pour chambrer le RC Lens (1-3), Neal Maupay s'était amusé à mettre la chanson Les Corons de Pierre Bachelet en fond d’un selfie où il souhaitait « bonne nuit » aux supporters de l’OM. L'Olympien aime taquiner ses opposants et ne le fait pas par intérêt ou avec un but précis en tête. « Je ne cherche pas à ce que les gens s’intéressent à moi. Je suis juste moi-même. Dans la vie de tous les jours, je suis pareil avec mes amis, ma famille. Je suis le même en dehors du foot et sur le terrain, alors ça entraîne peut-être des réactions, mais je ne joue pas un rôle. Dans le milieu du foot, peut-être que ça détonne en fait », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L'Équipe.

«Je suis peut-être né casse-couille»

Un trait de sa personnalité que Neal Maupay ne compte pas changer, même si cela peut déranger certains : « Je ne sais pas si c’est un besoin parce que j’ai toujours fonctionné comme ça. Mes premiers souvenirs sur les terrains de foot, je me vois moi maintenant. Il n’y a pas un événement qui a fait que je suis devenu un peu “vocal” sur le terrain, je suis peut-être né casse-couille (il rigole). Si on me dit que demain je n’ai pas le droit de parler sur le terrain, de m’accrocher avec un défenseur, j’aurais l'impression de pas être dans mon match. »