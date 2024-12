OM : Le rival se fait chambrer... à cause du staff ?

Arnaud De Kanel

Au terme d'un match totalement fou, l'OM faisait chuter l'OL au Groupama Stadium en infériorité numérique. Après la rencontre, Neal Maupay avait publié un cliché de lui en train de boire de l'eau dans une bouteille aux couleurs du club club rhodanien. Un chambrage qui a fait le buzz et auquel Maupay n'avait pas pensé. En effet, c'est un membre du staff qui lui aurait soufflé l'idée.

Le 22 septembre dernier, l'OM de Roberto De Zerbi signait une victoire retentissante face à l'OL. Réputé pour être un grand chambreur, Neal Maupay avait posté une photo de lui en story Instagram quelques minutes après le coup de sifflet final. Dans ce cliché devenu viral, l'attaquant marseillais buvait des gorgées d’eau d’une bouteille ciglée du logo du club rhodanien. En réalité, l'idée n'est pas venu de lui mais bien de Mickael Pronier, l'intendant du club.

L'intendant de l'OM à l'origine du chambrage de Maupay

« L’OL, c’est de l’eau, il faut dire comment ça s’est passé. Donc ça, c’était après le match, on est dans le vestiaire, on célèbre, tout le monde est content, et en fait, il y a Micka, notre intendant, qui me dit ‘ça serait incroyable que je te prenne en photo avec cette bouteille’. Moi j’aime bien quand je vais gratter comme ça, c’est quelque chose que je recherche, et je ne dépasse pas les limites », a déclaré Neal Maupay dans le Canal Football Club dimanche soir.

«Je ne prête pas attention à ce qu’il se dit sur moi»

« Dans la vie ou sur le terrain, j’ai besoin de sentir qu’il y a du répondant. On me dit souvent ‘ah mais en fait, je ne savais pas que tu étais un gars sympa’. Je ne prête pas attention à ce qu’il se dit sur moi. Je vais surtout regarder comment me voit ma famille, mon club, mes coéquipiers. C’est ça qui compte », a ajouté l'attaquant de l'OM.