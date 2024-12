Mercato : C'est signé avec l'OM, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Enzo Sternal et Darryl Bakola ces derniers mois, c'est Yanis Sellami qui a signé ce jeudi un contrat avec l'OM. Jeune talent issu du centre de formation du club de la capitale, le milieu de terrain a paraphé son premier contrat pro. Le voilà désormais lié jusqu'en 2027 et forcément, Sellami est plus heureux que jamais.

Ce jeudi 12 décembre, l'OM a officialisé une signature, celle de Yannis Sellami. A 17 ans, le milieu de terrain olympien a signé son premier contrat professionnel. « Yanis Sellami a signé son premier contre professionnel avec l’Olympique de Marseille. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2027 », peut-on lire dans le communiqué de l'OM.

« Une immense fierté »

A cette occasion, Yannis Sellami a pris la parole pour réagir à sa signature. Le joueur de l'OM a alors fait part de sa joie, confiant : « Ce que je ressens ? Une immense fierté, une grande joie de rentrer encore un peu plus dans la famille Olympique de Marseille. J'ai beaucoup travaillé pour ça, ça fait un moment que je suis dans ce club. Donc c'est une immense fierté et un grand honneur de pouvoir continuer l'aventure dans mon club formateur ».

« De Zerbi est présent pour nous »

Yannis Sellami a ensuite eu quelques mots pour Roberto De Zerbi, qui accorde une grande confiance aux jeunes à l'OM : « C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un coach très compétent qui fait confiance aux jeunes. On le voit au quotidien et il est présent pour nous. On voit qu'il est très content de nous ».