«Presque maladif» : Un joueur de l’OM balance sur De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'arrivée de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille durant l’été a suscité l'enthousiasme des supporters phocéens, captivés par sa passion et son engagement, à leur image. En conférence de presse vendredi, Valentin Rongier décrit l'Italien comme un véritable perfectionniste, dont la dévotion au football est presque obsessionnelle selon lui.

L’Olympique de Marseille a accueilli un nouvel entraîneur l’été dernier en la personne de Roberto De Zerbi. Un choix qui a directement emballé les supporters phocéens, heureux de voir débarquer un homme aussi passionné qu’eux. Perfectionniste, l’Italien a su construire un groupe à son image et réalise pour l’heure un très bon début de saison, dauphin du PSG avec 31 points avant la 15e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier s’est prononcé sur la personnalité de Roberto De Zerbi.

Renato Civelli se remémore son arrivée à l'OM : une déclaration choc qui dévoile des tensions inattendues ! ⚽️

➡️ https://t.co/5HZ8J3XTIr pic.twitter.com/iqsAVH4TuG — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

« Il ne pense qu'à ça »

« Si je dois dire un mot concernant le coach, c'est passion ! Ça en est presque maladif. Il ne pense qu'à ça, je pense même que quand il dort, il pense à ses compos », a confié le milieu de l’OM, rapporté par Le Phocéen.

« Si le coach voit du relâchement, il fera ce qu'il faut pour nous remettre dedans »

Alors que l’OM reçoit le LOSC ce samedi (17h), Valentin Rongier compte sur son entraîneur pour remobiliser les troupes si besoin : « On s'attend à un match compliqué. Ils sont très organisés sur le terrain. Ils ont des qualités, mais demain on est chez nous. Il faut qu'on s'appuie sur le match de Monaco et faire mieux. On est très concernés, on sait l'importance des deux matchs à venir, on ne négligera rien et si le coach voit du relâchement, il fera ce qu'il faut pour nous remettre dedans ! »