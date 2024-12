Mercato : L'OM vend la mèche pour l'avenir de Wahi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En difficulté depuis son arrivée en provenance du RC Lens l’été dernier, l’avenir d’Elye Wahi à l’OM est déjà remis en question. Dernièrement, Roberto De Zerbi lui préfère Neal Maupay, qui s’est justement exprimé sur leur concurrence. Ce dernier estime qu’elle va le pousser vers le haut et qu’il finira par s’imposer à Marseille.

Pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a décidé de miser sur Elye Wahi l’été dernier, recruté dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€. Auteur de deux petits buts cette saison, l’attaquant âgé de 21 ans est en train de perdre son duel avec Neal Maupay, titularisé lors des cinq derniers matchs par Roberto De Zerbi.

« Ça pousse Elye à s’entraîner plus dur »

« Comment se passe la cohabitation avec Wahi ? Très bien. Même si vous pouvez croire que c’est cliché, le groupe vit super bien, les personnes qui vivent autour du club le voient. Même Elye, qui joue un peu moins en ce moment, a toujours le sourire aux lèvres, il s’entraîne bien. Le coach l’a dit : il veut gagner tous les matchs, mettre toujours la meilleure équipe possible. Si c’est moi et pas Elye, ça pousse Elye à s’entraîner plus dur, et vice-versa », a confié Neal Maupay à propos de sa concurrence avec Elye Wahi, dans un entretien accordé à L'Équipe.

« Je suis sûr qu’il va réussir »

Neal Maupay est persuadé qu'avec ses qualités, l’ancien du RC Lens finira par s’imposer à l’OM : « Je le dis honnêtement, j’ai joué avec pas mal d’attaquants, j’ai ce recul-là, Elye a d’énormes qualités. J’en parlais avec lui récemment : il a 21 ans, il vient d’arriver à l’OM, de connaître beaucoup de changements. Avec sa qualité, la rigueur inculquée par le coach et les joueurs du groupe qui poussent tout le monde vers le haut, je suis sûr qu’il va réussir. » Comme indiqué par L'Équipe, si son avenir a été remis en question récemment, Elye Wahi n’a pas encore jeté l’éponge et veut s’imposer à l’OM, et peut compter sur le soutien de son principal concurrent.