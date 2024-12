Mercato - PSG : Neymar est déjà regretté à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visage du projet QSI durant de nombreuses années, Neymar a mis fin à son parcours au PSG en 2023. Un passage marqué par quelques coups d'éclat, mais surtout par des blessures à répétition qui ont fini par frustrer les supporters. Richard Gasquet fait partie des fans du club parisien. Selon le tennisman, l'international brésilien a laissé un vide dans le groupe.

La rupture était consommée avec les supporters du PSG. Certains fans s’étaient rendus à Bougival devant l’appartement de Neymar pour évoquer leur frustration La goutte d’eau qui a fait déborder le vase du Brésilien, qui ne semble pas avoir totalement pardonné aux ultras. « La première année a été merveilleuse, j’ai reçu un accueil chaleureux de la part des gens et des supporters du club. Mais les deux dernières années ont été différentes. Je n’ai pas aimé la manière dont j’ai été traité, tout comme Lionel Messi. Pour moi, il y a eu une injustice, car j’ai toujours tout donné sur le terrain, maintenant je ne suis pas amer mais j’étais un peu triste de la façon dont certains fans m’ont traité » a confié Neymar au cours d’un entretien accordé à Marion Bartoli sur RMC.

« Il ne pouvait plus rester »

Ce discours a mis en lumière la douleur de Neymar durant la fin de son parcours au PSG. Invité à commenter l’entretien du joueur d’Al-Hilal, Vincent Moscato estime qu’il était difficile pour lui de poursuivre l’aventure. « Je ne pensais pas qu’il avait autant souffert. La relation avec les supporters, les dirigeants s’est dégradée. Tu sens qu’à la fin il n’en pouvait plus, il avait envie de partir. On peut le regretter, mais il fallait qu’il s’en aille, il ne pouvait plus rester » a déclaré l’ancien rugbyman.

Richard Gasquet regrette Neymar

Mais les arabesques et tours de magie de Neymar manquent à Richard Gasquet, ancien numéro un français de tennis et grand fan du PSG. « Si je le regrette ? Oui. Quand tu aimes le foot, la technique et que tu as un Neymar sur la pelouse, c’est quand même incroyable. Il te procure des émotions qui lui sont propres » a lâché celui qui tirera sa révérence lors du prochain Roland-Garros.