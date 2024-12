Luis Enrique : Malaise au PSG, le Qatar intervient !

Thomas Bourseau

La supposée situation délicate en interne entre Luis Enrique et certains de ses joueurs à cause de son management a fait beaucoup parler dans la médias. Au point où, afin d’éteindre l’incendie et de préserver une atmosphère saine, les hauts décideurs du PSG auraient demandé à leur entraîneur de calmer le jeu par rapport à sa gestion récente de son groupe.

Luis Enrique a pris des décisions fortes ces derniers temps pour ses feuilles de match. L’exemple type fut la sanction disciplinaire d’Ousmane Dembélé pour le choc de Ligue des champions face à Arsenal le 1er octobre dernier (0-2) pour lequel le coach du Paris Saint-Germain s’était passé des services du champion du monde tricolore. Il y avait également ses décisions de jouer avec un faux neuf en laissant l’attaquant de métier qu’est Randal Kolo Muani de côté.

Pascal Olmeta invite Kolo Muani à rejoindre l'OM ! Une surprise qui pourrait chambouler le mercato. 🥳

➡️ https://t.co/bjnNk0e01P pic.twitter.com/yFAVdZ5lay — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Luis Enrique resserre les vis dans son management

Au sein du vestiaire, une fronde se serait mise en place avec plusieurs joueurs de l’effectif dont Ousmane Dembélé, mais aussi Gianluigi Donnarumma, Bradley Barcola ou encore Presnel Kimpembe en raison de son management et de ses exigences tactiques d’après divers médias. D’ailleurs, le management de l’Espagnol aurait engendré de multiples conversations en coulisses ces dernières semaines au vu de la situation délicate dans laquelle se trouve le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le club parisien est en effet en dehors des 24 clubs qualifiés à deux journées de la fin de la saison régulière de C1.

Le Qatar aurait demandé à Luis Enrique d’apaiser la situation

Lesdites tensions seraient remontées jusqu’en haut de l’échelle hiérarchique du PSG dernièrement si l’on se fie aux informations de L’Équipe. Quel a été le verdict des propriétaires qataris et du président Nasser Al-Khelaïfi ? La réclamation d’un assouplissement de la gestion de groupe de la part de Luis Enrique. Le patron du PSG ne cesse d’ailleurs d’affirmer que Luis Enrique est tout bonnement le meilleur entraîneur du monde. « On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C'est un très bon coach ». Tout est bien qui finit bien donc ?