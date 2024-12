Mbappé : Nouvelle polémique annoncée sur TPMP !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le brassard de capitaine de l’équipe de France est-il trop lourd pour Kylian Mbappé ? Récemment, le joueur du Real Madrid a laissé entendre qu’il subissait énormément de pression depuis qu’il a enfilé ce costume. S’en est suivie une polémique sur son attachement au maillot tricolore et sur sa place dans le groupe de Didier Deschamps.

Dimanche dernier, Kylian Mbappé accordait un entretien vérité à Mouloud Achour. Le joueur du Real Madrid ne pouvait échapper à certains sujets brûlants, comme celui de sa relation avec l’équipe de France. Malgré son rôle de leader, le champion du monde 2018 a loupé les deux derniers rassemblements en raison d’une blessure et à ce qui s’apparente à une décision de Didier Deschamps. Et évidemment, un capitaine ne devrait pas faire ça.

Réunion au sommet entre Mbappé et Deschamps ?

Sur Canal +, Mbappé s’est dit toujours attaché aux Bleus, mais semble regretter son rôle dans une certaine mesure. « Je n'ai pas le même brassard qu'Hugo. Moi, on me demande beaucoup de choses. C'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. (...) J'étais là, je voyais bien » a-t-il déclaré. Après cette sortie, un échange avec Didier Deschamps est devenu primordial. « Il est nécessaire qu’il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps. Si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges » a suggéré Philippe Diallo. Le président de la FFF se met au service du sélectionneur, mais ce comportement peut aussi être perçu par Didier Deschamps comme une maladresse.

« La polémique est bien réelle »

« Didier Deschamps va être furieux parce qu’on ne voit pas pourquoi le président de la FFF viendrait dans cette discussion. Deuxièmement, Deschamps va très sérieusement discuter avec Mbappé parce qu’on a, quand même, l’impression qu’il ne veut plus du brassard de capitaine. Qu’il est capitaine par devoir et pas par passion. Et puis lui enlever le brassard lui permettrait de se décharger de certaines responsabilités. C’est une nouvelle polémique dont Mbappé se serait bien passé, mais elle est bien réelle » a confié le journaliste Gilles Verdez sur TPMP. Et devrait être encore au cœur des discussions lors du rassemblement de mars.