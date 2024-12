Deschamps le recale pour un transfert à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l'OM entre 2001 et 2003, Franck Leboeuf n'avait à l'époque pas manqué de glisser quelques conseils mercato à Robert Louis-Dreyfus. Le champion du monde 98 avait alors soufflé le nom de Dado Prso, allant jusqu'à appeler Didier Deschamps qui était son entraîneur à l'AS Monaco. Ça a été un échec.

Aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps avait lancé sa carrière d'entraîneur du côté de l'AS Monaco. Sur le banc du club de la Principauté entre 2001 et 2005, il a notamment eu sous ses ordres un certain Dado Prso. L'attaquant croate avait d'ailleurs également la cote auprès de l'OM, mais c'était sans compter sur le refus de Deschamps.

Pour So Foot, Franck Leboeuf a raconté comment Didier Deschamps l'avait recalé pour le transfert de Dado Prso à l'OM. L'ancien joueur du club phocéen a alors expliqué : « Robert Louis-Dreyfus voulait que je devienne manager général du club, la deuxième saison. "Non, j'ai pas envie de finir en prison, laisse moi tranquille !" Et il me demande : "Tu prendrais qui comme avant-centre l'année prochaine ?" ».

« Je réponds : "Dado Prso et Drogba de Guingamp, monstrueux, aussi fort que Thierry Henry". Deschamps, à qui j'avais téléphoné, m'avait dit non pour Prso. Et l'OM prend finalement Didier, qui leur fait la saison », a ensuite ajouté Franck Leboeuf.