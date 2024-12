Real Madrid : En plein calvaire, Mbappé lâche une annonce

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid a battu l'Atalanta à Bergame, et ce, lors de la sixième journée de la Ligue des Champions. Malgré sa sortie sur blessure, à cause d'une gêne aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé préfère retenir le positif. En effet, le numéro 9 merengue s'est réjoui de la victoire de son équipe via les réseaux sociaux.

Ce mardi soir, la sixième journée de la Ligue des Champions a été lancée. Alors que le PSG affrontait le RB Salzbourg à l'extérieur, le Real Madrid s'est frotté à l'Atalanta à Bergame. Et les deux équipes ont honoré leur rang. D'une part, le PSG s'est imposé 0-3 à la Red Bull Arena. D'autre part, l'écurie merengue a gagné 2-3 au Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Real Madrid : Mbappé s'est blessé contre l'Atalanta

Transféré du PSG au Real Madrid le 1er juillet, Kylian Mbappé a été titularisé par Carlo Ancelotti ce mardi soir. D'ailleurs, le numéro 9 merengue a ouvert le score face à l'Atalanta. Toutefois, Kylian Mbappé a dû sortir sur blessure dès la 36ème minute de jeu. L'ancien attaquant du PSG souffrant d'une gêne aux ischio-jambiers, comme précisé par Carlo Ancelotti après le coup de sifflet final de la rencontre. Malgré tout, Kylian Mbappé refuse de s'apitoyer sur son sort.

«Nous avons fait ce que nous devions faire»

Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a posté une série de photos de lui prises contre l'Atalanta, dont un cliché où il célèbre son but. En légende, l'attaquant de 25 ans a réagi à la victoire du Real Madrid ce mardi soir à Bergame. « Victoire importante, nous avons fait ce que nous devions faire », a écrit Kylian Mbappé. Reste à savoir quand il va pouvoir reprendre la compétition.