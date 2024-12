Real Madrid : Avant Mbappé, Benzema rêvait aussi de ce transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve et le voilà enfin au Real Madrid. Depuis tout jeune, le Français voulait jouer pour la Casa Blanca et c'est désormais une réalité. Un désir que partageait également Karim Benzema il y a quelques années maintenant. Signer au Real Madrid était également un objectif pour KB9.

Considéré par beaucoup comme le plus grand club de l'histoire, le Real Madrid fait rêver plus d'un joueur de football. On a notamment pu le voir il y a quelques mois maintenant avec la signature de Kylian Mbappé. Après 7 ans au PSG, le Français a décidé que le moment était enfin venu pour lui de rejoindre le club qui le faisait rêver plus jeune. Et voilà Mbappé désormais au Real Madrid.

15 ans avant Kylian Mbappé, en 2009, c'est Karim Benzema qui signait au Real Madrid. Pour So Foot, celui qui avait à l'époque quittait l'OL confie : « Je voulais absolument jouer au Real parce que c'est la classe. Voilà. Le meilleur club du monde. Gamin, je regardais Seedorf, Raúl... C'est le club qui a le plus de ligues des champions ».

« À Lyon, à un moment où on me proposait trop de clubs, j'avais écrit sur une feuille ceux où je voulais aller. J'avais mis: Manchester United, Real Madrid. Pour moi, c'était l'un des deux. Quand le Real a dit OK, je ne pouvais pas dire non, c'était impossible. Le président Florentino Pérez a toujours tenu à moi, il est venu chez moi à Lyon, chez mes parents, il ne m'a jamais lâché », a ensuite raconté Benzema.