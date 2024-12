Clash confirmé pour Karim Benzema ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Karim Benzema a fêté jeudi son 37e anniversaire, et les hommages se sont multipliés envers le buteur français d'Al-Ittihad. Le compte officiel de l'équipe de France a tenu à saluer son ancienne star, avec qui l'histoire a toujours été assez tumultueuse. Mais Benzema semble avoir la dent dur contre les Bleus, et a totalement snobé ce message...

C'est un fait, l'histoire entre Karim Benzema et Didier Deschamps en équipe de France a toujours été parsemée de clashs et de non-dits. C'est d'ailleurs dans un anonymat quasi-total que le buteur français avait annoncé sa retraite international au lendemain de la défaite en finale perdue en Coupe du Monde 2022. D'ailleurs, juste avant le début de cette compétition, Benzema avait été contraint de déclarer forfait pour des raisons encore mystérieuses à ce jour...

Le Ballon d’Or 2022 souffle ses 37 bougies aujourd’hui 🎂



« Benzema est parti en catimini à 6h du matin... »

Un épisode que n'a pas manqué de rappeler récemment Daniel Riolo sur RMC Sport : « Benzema est parti en catimini à 6h du matin du Qatar en pleine Coupe du monde, ça fait un an et demi on ne sait même pas encore pourquoi. Enfin moi je sais pourquoi… ». En clair, Riolo laisse entendre qu'un nouveau clash aurait éclaté dans le groupe entre Deschamps et Benzema juste avant le début du Mondial au Qatar.

Benzema snobe les Bleus sur les réseaux

Jeudi, Karim Benzema fêtait ses 37 ans, et l'ancien buteur du Real Madrid n'a pas manqué de partager en story Instagram les très nombreux hommages rendus par le monde du football. Et seul le message diffusé par le compte officiel de l'équipe de France n'a pas été relayé par Benzema... Suffisant pour confirmer son malaise avec les Bleus ?