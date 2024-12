Algérie, France… L’équipe de Cherki est annoncée en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande forme avec l'OL, Rayan Cherki se rapproche inlassablement de l'équipe de France. Mais a-t-il vraiment envie de porter le maillot bleu ? Pas sûr. Selon la journaliste Margot Dumont, le joueur de 21 ans pourrait défendre les couleurs de l'Algérie. Il imiterait plusieurs lyonnais comme Houssem Aouar ou encore Amine Gouiri.

Il y a eu un avant et après prolongation. Méconnaissable en début de saison, Rayan Cherki a retrouvé des couleurs après la signature de son contrat avec l’OL. Plus technique, plus altruiste, le joueur dégage une maturité nouvelle avec son club formateur. Cette forme étincelante pourrait lui permettre de franchir un cap et de découvrir une sélection nationale. International espoirs avec la France, Cherki a le niveau pour intégrer le groupe de Didier Deschamps selon son entraîneur.

Cherki se rapproche des Bleus

« Je pense qu'aujourd'hui, il est regardé, il est considéré. Son expérience aux Jeux olympiques n'avait pas été très positive, mais désormais, il a d'autres arguments. Si toutefois il est appelé, il le méritera. C'est un marathon, il devra continuer sa saison à l'image du premier semestre, de manière à confirmer que c'est un bon exercice, et pas seulement une bonne demi-saison » a déclaré Pierre Sage.

Une tendance se dégage

Mais selon la journaliste Margot Dumont, Cherki pourrait bien ignorer les appels de l’équipe de France. Le joueur lyonnais serait prêt à rejoindre les rangs de l’Algérie, son pays d’origine. « La tendance pour l’avenir international de Rayan Cherki, c’est l’Algérie. Il voudrait faire plaisir à sa maman. Il y a un certain lobbying de la part de l’Olympique Lyonnais pour le faire changer d’avis, ça a déjà été le cas par le passé pour Aouar et Fekir car il n’aurait pas la même valeur en étant international français ou algérien. A l’heure actuelle, aujourd’hui s’il devait choisir, ce serait l’Algérie » a-t-elle lâché lors du Canal Football Club.