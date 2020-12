Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher est impatient pour la saison prochaine !

Publié le 15 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Après avoir déjà roulé pour Haas lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abu Dhabi vendredi dernier, Mick Schumacher a pu récidiver ce mardi. L’occasion pour le jeune pilote de clamer toute sa hâte.

En 2021, le championnat du monde de Formule 1 accueillera de nouveaux visages, en particulier chez Haas ! Le constructeur américain a choisi de renouveler ses deux pilotes et offrira ses baquets à Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Après avoir déjà essayé sa future monoplace vendredi dernier lors des essais libres, le fils de Michael a pu faire de nouveaux essais ce mardi à Abu Dhabi lors de la session consacrée aux jeunes pilotes. Une journée bien remplie à l’issue de laquelle le champion du monde de Formule 2 est apparu satisfait dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

« Je me sens très à l’aise »