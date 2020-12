Formule 1

Formule 1 : George Russell compare Mercedes et Williams !

Publié le 15 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Promu chez Mercedes à Sakhir, George Russell a retrouvé sa Williams pour terminer la saison à Abu Dhabi. Le pilote britannique en profite pour réveler les différences entre ses deux monoplaces.

Le grand écart. Habitué au fond de grille, George Russell a découvert la meilleure écurie du plateau. Testé positif au coronavirus, Lewis Hamilton a laissé sa monoplace à son jeune compatriote. Au sens littéral. George Russell s'est réellement installé dans le baquet du septuple champion du monde, un baquet trop petit pour lui d'ailleurs. Mais peu importe, le pilote de 22 ans a démontré l'étendue de son talent et de son potentiel sur l'ensemble du week-end de compétition à Sakhir. En lice pour la pole position, le Britannique s'est incliné pour seulement 26 millièmes face à Valtteri Bottas. En lice pour la victoire, George Russell n'a vu la victoire lui échapper qu'à cause de la malchance. Après sa huitième place, il est revenu dans sa Williams pour le Grand Prix d'Abu Dhabi et a retrouvé la bataille dans le trafic.

«Le pilote contrôle la Mercedes, alors que parfois la Williams contrôle le pilote »