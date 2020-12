Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Fernando Alonso sur son retour chez Renault

Publié le 15 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Trois ans après son départ, Fernando Alonso sera de retour en Formule 1. Le pilote espagnol s'alliera à Renault pour la troisième fois de sa carrière, pour ce qui s'annonce comme un tournant pour l'écurie française.

Au revoir Daniel Ricciardo, bienvenu Fernando Alonso. Au revoir Renault, bienvenu Alpine. Pour l'écurie d'Enstone, 2021 sera la saison du changement. Esteban Ocon, quant à lui, est maintenu et pourra donc assister à ce tournant de près. Le pilote français pourra également apprendre aux côtés d'un double champion du monde après avoir obtenu le premier podium de sa carrière au Grand Prix de Sakhir. Son coéquipier ne manquera donc pas d'expérience, ni en Formule 1, ni dans l'écurie. Le taureau des Asturies s'est déjà élancé 312 fois dans la discipline reine de l'automobile, faisant de lui le troisième pilote avec le plus de départ dans l'histoire. Fernando Alonso vivra également sa troisième expérience avec Renault après 2003-2006 et 2008-2009.

« C'est un moment important pour l'écurie et pour le groupe Renault »