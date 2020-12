Formule 1

Formule 1 : Le nouvel hommage de Renault à Daniel Ricciardo !

Publié le 13 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 vient de se terminer avec un 7e sacre de Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, lui, se prépare à changer d’écurie.

Ce dimanche, Daniel Ricciardo a disputé son dernier Grand Prix sous les couleurs de Renault. Auteur d’une belle saison avec l’écurie française, l’Australien de 31 ans découvrira McLaren l’an prochain. Alors qu’il laissera son baquet au double champion du monde Fernando Alonso, Ricciardo aura permis à Renault de franchir un cap et d’améliorer ses performances. La marque française a encore tenu a remercier Daniel Ricciardo après ces 2 années en commun.

« L’héritage laissé par Daniel restera partie intégrante de nos fondations »