Formule 1

Formule 1 : Le terrible aveu de Sebastian Vettel avant son départ de Ferrari !

Publié le 13 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors que son aventure chez Ferrari touche à sa fin, Sebastian Vettel n'a pas caché son soulagement à l'idée de quitter l'écurie italienne et pouvoir passer à autre chose après une saison chaotique.

Ce dimanche, Sebastian Vettel s'apprête à tourner une page de sa carrière en Formule 1. Six ans après son arrivée en provenance de Red Bull, le quadruple champion du monde va disputer sa dernière course chez Ferrari, avant son départ pour Aston Martin la saison prochaine. Un départ chaotique pour le pilote allemand, auteur d'une saison particulièrement difficile, sans aucune victoire et avec un seul podium au compteur. Au sein de l'écurie italienne, Sebastian Vettel n'est jamais parvenu à remporter un cinquième titre de champion du monde, et évolue désormais dans l'ombre de Charles Leclerc, arrivé seulement la saison passée chez Ferrari. A l'aube de disputer sa dernière course avec l'écurie italienne, Sebastian Vettel a affiché son soulagement à l'idée de quitter Ferrari, en espérant des jours meilleurs en 2021.

« Je suis tout aussi heureux et soulagé que ce soit terminé »