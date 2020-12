Formule 1

Formule 1 : Renault rend un bel hommage à Daniel Ricciardo !

Publié le 12 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que Renault est cinquième du classement constructeur avant la dernière course, le patron de l’écurie française s’est félicité de la progression de son équipe et a remercié un homme, Daniel Ricciardo.

Si Esteban Ocon vient de monter sur le podium d’un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois à Sakhir, c’est bien l’autre pilote Renault, Daniel Ricciardo, qui porte son écurie. Aujourd'hui cinquième au général des pilotes avant le Grand Prix d’Abou Dhabi, l’Australien quittera l’écurie française l’an prochain pour rejoindre McLaren. Alors qu’il a récemment dressé le bilan de ses deux saisons chez Renault, Daniel Ricciardo a aussi été encensé par son écurie.

« Daniel est un grand ambassadeur, un leader »