Formule 1 : Jean Todt s’enflamme pour Lewis Hamilton

Publié le 12 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton vient récemment d’égaler Michael Schumacher avec 7 titres en Formule 1, Jean Todt a rendu hommage au pilote Mercedes.

Michael Schumacher et Jean Todt sont toujours très proches. C’est dans son écurie, Ferrari, que l’Allemand a remporté ses 7 victoires mondiales en F1 entre 1994 et 2004. Aujourd'hui président de la FIA, Jean Todt est maintenant émerveillé par les records qu’est en train de battre un autre champion, Lewis Hamilton. Le Britannique vient d’égaler Schumacher au nombre de couronnes mondiales et compte désormais plus de succès en GP que lui (95 contre 91). Alors que Lewis Hamilton prendra bien part au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, Jean Todt a souligné la force du pilote Mercedes.

« Ce n’était qu’une question de temps pour Lewis »