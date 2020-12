Formule 1

Formule 1 : George Russell révèle son écurie pour 2021 !

Publié le 11 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 11 décembre 2020 à 13h51

Après une performance étincelante à bord d'une Mercedes, George Russell a prouvé l'étendue de son talent. Le pilote britannique a réagi aux rumeurs circulant dans le paddock qui l'envoient dans une écurie de pointe.

Un destin peut basculer en une fraction de seconde. Ou pour 26 millièmes précisément. C'est l'écart qui a séparé George Russell d'une première pole position en Formule 1. Promu chez Mercedes après le forfait de Lewis Hamilton, le jeune prodige s'est révélé en réalisant les meilleurs chronos des essais libres. Tout au long du week-end, le pilote britannique a impressionné jusqu'à la course où la victoire semblait plus que jouable. Finalement, une erreur de Mercedes lors d'un passage au stand a coûté le premier podium de la carrière du pilote de 22 ans. Mais le bien était fait. George Russell s'est révélé, et la place de Valterri Bottas avec les flèches d'argent vacillait. Red Bull aurait même pensé à placer le jeune britannique dans sa deuxième monoplace comme coéquipier de Max Verstappen.

« J'ai un contrat et je serai un pilote Williams pour 2021 »