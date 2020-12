Formule 1

Formule 1 : Après son podium, Esteban Ocon vise maintenant une victoire en F1 !

Publié le 12 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Deuxième du dernier Grand Prix de Sakhir, Esteban Ocon veut désormais viser mieux. Pour quand pourrait donc être cette victoire ? Le pilote Renault a fait le point.

Pour sa première saison chez Renault, Esteban Ocon a réalisé de très intéressantes performances. Toutefois, le Français est ambitieux et il souhaitait notamment grimper sur le podium d’un Grand Prix. Cela a été chose faite la semaine dernière à Sakhir. En effet, le transfuge de Mercedes a terminé à la deuxième place derrière Sergio Pérez. De bon augure donc pour la suite de la carrière du futur coéquipier de Fernando Alonso chez Renault. Après avoir gouté au podium, Ocon veut désormais plus et va donc logiquement viser sa première victoire en Formule 1.

« La prochaine étape »